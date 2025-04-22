В Педиатрическом университете опровергли слухи о нескольких случаях взяток

Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) опровергает сообщения СМИ о системной коррупции в учебном заведении.

Информация о якобы имевших место фактах взяток, распространяемая в ряде изданий, относится к единичному инциденту, рассмотренному и оцененному университетом еще в начале ноября прошлого года.

Ректорат СПбГПМУ подчеркивает, что данный случай не является показательным для всей системы работы университета, подчеркивают в пресс-службе Санкт-Петербургского педиатрического университета.

В СПбГПМУ постоянно проводятся внутренние аудиты, анонимные опросы студентов и ординаторов, результаты которых учитываются при принятии управленческих решений, направленных на предотвращение подобных ситуаций.

В настоящее время университет продолжает стабильную работу. Обучение проходят более чем 7,5 тысяч студентов и 1,7 тысяч ординаторов и аспирантов, в университетской клинике получают лечение более чем 900 пациентов.

СПбГПМУ, отмечающий в 2025 году свое столетие, является одним из ведущих и стабильно функционирующих медицинских учебных заведений мирового уровня, заключают в пресс-службе учебного заведения.