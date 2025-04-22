Ученые проанализировали отношения между собакой и человеком

Ученые изучили многогранность отношений человек-собака, сравнив их с различными межличностными связями.

Хотя на Западе собак часто воспринимают как членов семьи, большинство исследований ограничиваются общими показателями (удовлетворенность, привязанность), не отражая всей сложности этих отношений, сказано в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Авторы использовали Network of Relationships Inventory для оценки 13 параметров отношений между 717 владельцами собак и их питомцами, а также четырьмя типами человеческих отношений (близкий родственник, романтический партнер, лучший друг, ребенок).

Результаты показали высокую удовлетворенность владельцев отношениями с собаками, превосходящую большинство человеческих отношений за исключением отношений с ребенком. Собаки обеспечивали большую поддержку и меньше негативных взаимодействий, чем многие люди (исключение — лучший друг).

Отношения с собаками характеризовались сильным товариществом, заботой и минимальными конфликтами, что может быть связано с асимметрией власти в этих отношениях. Примечательно, что позитивные отношения с собакой коррелировали с позитивными отношениями с людьми.

В заключение исследование демонстрирует сходство отношений человек-собака с отношениями родитель-ребенок (в части поддержки и заботы) и с отношениями с лучшим другом (в части минимальных конфликтов).

Это предлагает новый подход к анализу отношений человек-собака, выходящий за рамки традиционной теории привязанности и рассматривающий их через призму социальных взаимодействий и эволюции роли собак в обществе — от рабочей функции до статуса компаньона и члена семьи.