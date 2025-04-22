Арабские Эмираты станут страной-гостем на ПМЮФ-2025

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) станут страной-гостем XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), который пройдет с 19 по 21 мая 2025 года в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил заместитель директора Фонда Росконгресс Армен Хачатрян. Тема форума — «Право: уроки прошлого для мира будущего» — подчеркивает роль права как основы экономики и инструмента объединения государств для достижения общих целей.

В прошлом году ПМЮФ собрал более чем 5 тысяч участников из 81 страны и свыше 700 спикеров, проведя более чем 120 мероприятий.

Ожидается, что форум 2025 года также привлечет ведущих представителей юридического, делового и политического сообщества России и других стран.

Напомним, что ПМЮФ учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента России Владимира Путина, а организаторами выступают Минюст РФ и Фонд Росконгресс.