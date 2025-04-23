Стоматология в России подорожала на 14% за год

В марте 2025 года средняя стоимость стоматологических услуг в России достигла 9,8 тысяч рублей. Это на 14% превышает показатели годичной давности.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс», в 2025 году россияне стали посещать стоматологов на 5% чаще по сравнению с предыдущим годом. При этом общий объем продаж стоматологических услуг вырос на 19%. Наибольшим спросом пользовались анестезия, лечение кариеса, рентген зубов и ортодонтия.

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что рост интереса к коммерческим стоматологическим услугам связан с рядом факторов. По их словам, это обусловлено повышением покупательной способности населения, стремлением пациентов получать более качественное обслуживание в удобное время, а также желанием иметь доступ к широкому спектру современных стоматологических процедур.

Специалисты отметили, что наиболее существенный прирост клиентов фиксируется в частных стоматологиях, расположенных в новых жилых районах городов. В этих локациях активно формируется сеть коммерческих медучреждений, что, по мнению аналитиков, восполняет дефицит возможностей государственных клиник.

Эксперты также обратили внимание на устойчивую тенденцию удорожания лечения в таких центрах. Это объясняется двумя ключевыми факторами: растущим спросом пациентов на премиальные услуги (включая эстетическую стоматологию и профилактические курсы), а также общим повышением затрат клиник на расходные материалы и текущие операционные издержки, что неизбежно отражается на итоговой стоимости услуг.