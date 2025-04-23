Атмосферный фронт из Финляндии принесет в Петербург дождь и холод

Циклон покидает территорию Санкт-Петербурга, однако ночью горожан ждут похолодание и дожди.

Циклон стремительно смещается на северо-восток Ленинградской области и уже к середине дня покинет регион. Как сообщил начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов, в ближайшие два часа в городе еще возможны осадки, но затем дождь прекратится и даже выглянет солнце.

Однако к началу ночи с территории Финляндии подойдет новый атмосферный фронт, который принесет очередные дожди и похолодание. В среду, 23 апреля, температура на территории Северной столицы достигнет отметки +10 градусов, но во второй половине дня усилится западный ветер до уровня в 5-10 метров в секунду.

В четверг осадков практически не ожидается, а ветер сменится на северный, добавил Колесов в своем Telegram-канале. Несмотря на возможные солнечные периоды, температура воздуха понизится на 1-2 градуса по сравнению с сегодняшним днем.