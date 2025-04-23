В Селекте Авито Авто появилась бесплатная услуга подбора машины для покупателя

Эксперты Авито Авто помогут пользователям бесплатно выбрать автомобиль через сервис «Селект».

Как рассказали в пресс-службе компании, эксперты платформы самостоятельно связываются с клиентами, детально выясняют их требования к автомобилю: от бренда и комплектации до технических нюансов и ценовых ограничений. На основе этих данных подбираются оптимальные варианты, а также предоставляется бесплатный отчет системы «Автотека» для проверки истории подержанных транспортных средств.

До недавнего времени помощь консультантов была доступна, когда покупатель уже определился с моделью, либо требовалось подобрать замену неудовлетворительному варианту.

Сервис стал доступен в новых регионах: Калининградской, Ростовской и Саратовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Как отметил Эдуард Ефремов, возглавляющий направление «Селект» в «Авито Авто», все больше россиян предпочитают цифровые решения при покупке автомобилей. С августа прошлого года с помощью сервиса покупатели совершили свыше 10 тысяч сделок.

Александр Кустов, руководитель направления автомобилей с пробегом в партнерском холдинге «Максимум», добавил, что профессиональный подбор минимизирует риски при покупке. Клиенты экономят время и получают тщательно отобранные предложения, избавляясь от необходимости анализировать множество объявлений вручную.