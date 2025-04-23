Петербург инвестирует 23 млн рублей в поддержку городских рестораторов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков представил новую меру поддержки для ресторанного бизнеса Северной столицы.

Город будет компенсировать до 70% затрат на оборудование при закупке у местных производителей и до 50% — у посредников. Это укрепит региональные экономические связи и повысит конкурентоспособность заведений, рассказал Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что размер поддержки для каждого предпринимателя превысит отметки 1 миллион рублей. Всего город выделит свыше 23 миллионов рублей на модернизацию предприятий общественного питания. Заявки для участия в программе можно подать онлайн через Городской акселератор.

В Санкт-Петербурге насчитывается около 10 тысяч заведений индустрии питания, и на каждую тысячу жителей приходится 110 посадочных мест — это самый высокий показатель в стране. Мы поддерживаем местных рестораторов, чтобы укрепить статус Петербурга как гастрономической столицы России, подытожил Поляков.