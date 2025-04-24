Средний размер пенсий военных может вырасти на 1,9 тысячи рублей

С 1 октября 2025 года военные пенсии вырастут в среднем на 1,9 тыс. рублей. Об этом сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова.

В беседе с изданием NEWS.ru Иванова-Швец сообщила, что средний размер пенсий военнослужащих на начало 2025 года составляет 43 тысячи рублей. По ее словам, индексация на 4,5% обеспечит прибавку к пенсии в среднем 1,9 тысячи рублей.

Специалист пояснила, что индексация пенсий военным пенсионерам проводится по особому графику и в другие даты, чем для получателей страховых пенсий. Кроме того, как отметила эксперт, процент повышения для данной категории обычно отличается от стандартной индексации.

Иванова-Швец не исключила возможность повышения индексации выше заявленных 4,5%. По ее словам, окончательный процент будет определяться бюджетными возможностями и инфляционной динамикой.