Представители Смольного осмотрели перед запуском станцию метро «Удельная»

В четверг, 24 апреля, представители Смольного осмотрели станцию метро «Удельная» после завершения капитального ремонта.

В проверке участвовали председатель Законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев. По итогам проверки готовность станции к открытию для пассажиров 25 апреля была официально подтверждена.

Это был первый капитальный ремонт за более чем сорокалетнюю историю станции. Валентин Енокаев подчеркнул, что реконструкцию станции удалось завершить раньше срока. Меньше чем за год на «Удельной» был выполнен большой объем работ — от обновления стен фасада до замены систем, обеспечивающих полноценное функционирование вестибюля.

В ходе ремонта были выполнены работы по облицовке фасадных стен керамической плиткой, замене дефектных участков плит перекрытия в вестибюле, усилению структурного покрытия и перепланировке служебных помещений. Кроме того, проведен комплекс гидроизоляционных работ в технических зонах машинного зала и наклонного хода, а также осуществлен капитальный ремонт эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Для повышения безопасности модернизирована пожарная сигнализация, установлена система автоматического пожаротушения и внедрены решения по автоматизации противопожарной защиты.

Стоит отметить, что ремонт на станции метро начался 1 июня 2024 года.