ЖКС в Петербурге устранит нарушения в жилом доме по требованию прокуратуры

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» планирует возвести шесть социальных объектов в Выборгском и Приморском районах к 2027 году. В планах застройщика - создание трех детских садов, двух школ и поликлиники для детей и взрослых. В «Юнтолово» уже ведутся работы над пятью социальными объектами. Поликлиника и четвертый детский сад, находящиеся на завершающей стадии строительства в парк-квартале экорайна, откроются в 2026 году. Возведение еще двух садов и школы будет синхронизировано с темпами строительства будущих жилых кварталов, их ввод намечен на 2027 год. В ЖК «Северная долина» компания уже ввела десять детских садов, семь школ и две поликлиники. К 2025 году здесь появится новая школа, рассчитанная на 825 учеников. Компания последовательно реализует проекты, формирующие гармоничную и сбалансированную городскую среду, где всё необходимое находится рядом с домом. При...