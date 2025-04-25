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ЖКС в Петербурге устранит нарушения в жилом доме по требованию прокуратуры

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выявила серьезные нарушения в содержании общего имущества многоквартирного дома на улице Верейской.

Проверка, инициированная жалобами жильцов, показала ненадлежащее исполнение управляющей компанией ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» своих обязанностей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В ходе проверки были обнаружены повреждения в подвальном помещении дома: частичное разрушение перекрытий и сильная коррозия металлических конструкций. Указанные недостатки представляют угрозу безопасности жителей дома.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд иск с требованием к управляющей компании устранить все дефекты и провести необходимые ремонтные работы. Дело находится на рассмотрении, ожидается решение суда, которое обяжет ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» выполнить предписанные работы и привести состояние подвала дома в соответствие с нормами безопасности.

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