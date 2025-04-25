Самозанятые столицы выходят на ринг

В Москве стартовал прием заявок на конкурс для самозанятых «Ты можешь!». Организаторы — ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и платформа объявлений «Авито Услуги».

Конкурс «Ты можешь» состоится в третий раз, участие — бесплатное. В прошлом году на конкурс было заявлено более 500 самозанятых и индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на профдоход.

В этом году конкурсантам предстоит своем продукте или услуге, о том, в чем их польза, и что в планах по развитию. Номинаций 12, озвучены они будут в рамках Московской недели предпринимательства, о некоторых уже кое-что известно. Так, производители одежды, обуви и аксессуаров будут бороться за звание «Законодатель моды». Среди тех, кто специализируется на клининге и других бытовых услугах, а также на ремонте, выявят «Мастера на все руки». Предстоит найти достойных таких званий как «Маэстро вкуса», «Гений продаж» и так далее.

Организаторы конкурса уверены, что подобные мероприятия знакомят предпринимателей с новыми инструментами продвижения и инновациями на цифровых платформах, которые позволяют начинающим бизнесменам реализовать свой потенциал.

«Сегодня классифайд-сервисы становятся одним из самых удобных и технологичных каналов для привлечения клиентов и развития бизнеса. Мы развиваемся вместе с рынком, используя все современные инструменты и технологии для поддержки и ускорения роста предпринимательства», — прокомментировал директор вертикали Авито Услуги Александр Куроптев. Он добавил, что сегодня важно внедрять новые технологии, ведь именно они могут создать благоприятную среду для развития малого бизнеса.

Победительница в одной из номинаций прошлого года Екатерина Полищук, создавшая онлайн-школу по продвижению изделий ручной работы, поделилась, как распорядилась своим призом: «Я использовала предоставленную возможность продвижения своего проекта в соцсетях, а также прошла обучающую программу по созданию личного бренда».