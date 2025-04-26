Во второй половине дня в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем

Во второй половине дня, 26 апреля, в субботу, в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег с дoждем.

Таким прогнозом погоды поделился главный синоптик города на Неве Александр Колесов. В своем Telegram-канале он написал, что осадки ожидаются в центре Северной столице, которые пройдут отдельными зарядами.

По словам специалиста, в Северной столице сохранится холодная погода на выходных, а температура воздуха в субботу достигнет максимум +5…+6 градусов. При этом ночью можно вполне ожидать отрицательное значение температуры, добавил Колесов.

Впрочем, как рассказал синоптик, уже с начала следующей недели Санкт-Петербург ожидает потепление благодаря приходящему циклону. Что же касается воскресенья, 27 апреля, второй выходной не порадует горожан теплом, поскольку холод сохранится, однако этот день обойдется без осадков и даст увидеть лучи солнца.