Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает о гололедице на дорогах города в ночь на 27 апреля и утром.

В пресс-службе ведомства отметили, что согласно данным пресс-службы ФГБУ «Северо-Западное УГМС», прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность, двигаясь не спеша, опираясь на всю подошву обуви. Пожилым людям лучше использовать трости или палки.

При падении в МЧС советуют постараться сгруппироваться, прижав локти к телу и защитив голову. Перекатывание при падении снижает силу удара, отмечают специалисты в ведомстве.

Автомобилистам следует снизить скорость, увеличить дистанцию до других автомобилей в 2-3 раза по сравнению с летним режимом, и начинать торможение значительно раньше обычного. Рекомендуется использование шипованной резины на всех колесах.