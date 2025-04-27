Четвертый эскалатор на станции метро «Удельной» заработает в мае 2025 года

На станции метро «Удельная» в Санкт-Петербурге продолжается капитальный ремонт эскалаторов. Три из четырех устройств были отремонтированы, а завершение работ на планируется к маю 2025 года.

Представители ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали пассажирам о том, что в рамках капитального ремонта станции «Удельная» отремонтированы три из четырех эскалаторов.

С начала ремонтных работ четвертый эскалатор использовался для транспортировки строительных материалов и персонала. По плану он был последним выведен на капитальный ремонт, завершение которого ожидается к 19 мая 2025 года, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

В настоящий момент специалисты проводят работы по настройке и пуску оборудования на втором эскалаторе. Подобная последовательность ремонта эскалаторов применяется на всех станциях, проходящих через процесс капитального обновления.