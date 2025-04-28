Петербуржцы смогут увидеть грузовик ГАЗ-52 на «ТранспортФесте»

На выставке ретротехники жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть уникальный грузовик ГАЗ-52. Этот среднетоннажный автомобиль выпускался с 1964 по 1993 год.

Особый интерес представляет представленный экземпляр ГАЗ-52-04 1977 года выпуска с богатой историей. Машина начинала службу как армейская дезинфекционная станция. Затем долгие годы грузовик перевозил питьевую воду, а с 2019 года занял почетное место в коллекции «Пассажиравтотранса».

Грузовик сохранил свой характерный облик с узнаваемыми деталями — фирменными дисками и окраской, хотя его кабина была позаимствована у более тяжелой модели ГАЗ-53.

Под капотом автомобиля находится проверенный временем 6-цилиндровый двигатель, чья конструкция восходит к довоенным разработкам. Любопытной особенностью некоторых экземпляров ГАЗ-52 являются так называемые «дырки для ордена» — специальные отверстия для так и не полученного «знака качества». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил в своем телеграм-канале, что VI Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест» пройдет с 22 по 24 мая 2025 года.