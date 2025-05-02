Верховный суд запретил банкам самовольно повышать комиссии по кредитным картам

Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке изменять условия кредитных договоров и вводить новые комиссии по картам без согласия клиентов.

Такое решение суд принял после рассмотрения жалобы клиента «Альфа-банка» из Санкт-Петербурга, который столкнулся с неожиданным изменением условий обслуживания кредитной карты.

В 2022 году заемщик оформил карту, позволявшую беспроцентно снимать до 50 тысяч рублей ежемесячно, однако уже через месяц банк ввел комиссию в размере 5,9% от суммы снятия плюс 900 рублей. Несмотря на претензии клиента, банк сослался на пункт договора, разрешающий ему менять тарифы в одностороннем порядке.

Первоначально суды трех инстанций встали на сторону кредитной организации, но Верховный суд РФ занял противоположную позицию.

Действующее законодательство не предоставляет банкам права в одностороннем порядке увеличивать финансовую нагрузку на заемщика. Поскольку такие изменения приводят к росту обязательств клиента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

По итогу заседания суд признал решение о введении комиссии за снятие наличных недействительным и отправил дело на пересмотр.