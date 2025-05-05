В понедельник вечером вход на станцию «Комендантский проспект» временно закрыт

В Санкт-Петербурге вход на станцию «Комендантский проспект» временно закрыли из-за остановки эскалатора. Пассажиров просят пользоваться станцией «Старая Деревня».
Вход на станцию «Комендантский проспект» закрыли из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
Кроме того, в ведомстве порекомендовали пассажирам пользоваться соседней станцией «Старая деревня». Также представители метрополитена извинились на доставленные неудобства.
В 19:14 появилась информация о том, что станция работает в обчном режиме.