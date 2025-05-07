Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с массовой задержкой рейсов в Пулково

Ввиду текущей ситуации в аэропорту Пулково, связанной с массовой задержкой рейсов, петербургское управление Роспотребнадзора информирует пассажиров об их правах, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей.

Специалисты ведомства усилили мониторинг за соблюдением прав авиапассажиров и предлагают консультационную помощь по всем возникающим вопросам, сообщили в пресс-службе Межрегионального управление Роспотребнадзора поСанкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отметим, что на данный момент, согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, около 50 рейсов задерживаются на различные промежутки времени, при этом 12 рейсов отменены. Не вылетевшие вовремя самолеты принадлежат различным авиакомпаниям.

В пресс-службе воздушной гавани по-прежнему не комментировали задержки, однако в дело вмешались сотрудники транспортной прокуратуры города на Неве.