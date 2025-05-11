В стоимость аренды электросамокатов могут включить полис ОСАГО

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение министру транспорта России Роману Старовойту с инициативой включения полиса ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов.

Предлагается обязать компании, предоставляющие услуги аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ), включать в стоимость аренды страхование гражданской ответственности. Это страхование должно покрывать ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате использования электросамокатов. Также, по мнению Нилова, необходимо обязательное страхование жизни и здоровья самих арендаторов электросамокатов.

В настоящее время на рынке аренды СИМ отсутствует единый стандарт страховой защиты пользователей и третьих лиц. Нилов считает такую ситуацию недопустимой, учитывая растущую популярность электросамокатов и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с их участием, которые нередко приводят к травмам и повреждению имущества граждан.