Экономист Лобода усомнился в идее налога для богатых бездельников

Экономист Андрей Лобода назвал сомнительной идею введения налогов для богатых бездельников в России. Он подчеркнул, что в сложные экономические периоды следует избегать дополнительной налоговой нагрузки на население.

В беседе с «Газетой.Ru» Лобода отметил, что состоятельные неработающие граждане, не имеющие претензий со стороны контролирующих органов, заработали свои капиталы самостоятельно. Он подчеркнул, что такие лица через брокерские счета исправно платят налоги с доходов от операций на различных сегментах финансового рынка.

Лобода обратил внимание на противоречивость критериев отнесения к категории богатых бездельников, указав, что в развитой рыночной экономике богатство должно определяться личными доходами гражданина, а не его родителей. Он привел абсурдный, по его мнению, пример: если учитывать доходы родителей, то работающий гражданин с неработающими пенсионерами-родителями мог бы претендовать на льготы как малоимущий.

Экономист также поставил под сомнение жизнеспособность инициативы, задав риторический вопрос о статусе домохозяек, которых содержат мужья. В заключение он категорично заявил о полной несостоятельности данного предложения.