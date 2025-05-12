Россиянам объяснили, как увеличить размер пенсии

Размер страховой пенсии по старости в России зависит от нескольких факторов, включая трудовой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК).

По словам депутата Госдумы России Светланы Бессараб, ключевым моментом является работа «в белую», поскольку только так можно накапливать ИПК. Важно не скрывать доходы от государства, так как это напрямую влияет на размер будущей пенсии, пишет «Парламентская газета».

Самозанятым гражданам необходимо заключать договор с Социальным фондом о добровольных взносах, чтобы обеспечить себе необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии. В противном случае можно рассчитывать только на социальную пенсию, которая значительно меньше.

Кроме того, говорит депутат, существуют способы увеличить размер пенсии. Один из них — формирование добровольных пенсионных накоплений с софинансированием от государства и работодателей. Еще один вариант — продолжение работы после достижения пенсионного возраста, что позволяет увеличить размер пенсии почти на 40% за 5 лет работы. Можно продолжать работать, получая пенсию, или отложить ее получение, увеличивая коэффициенты и фиксированную часть выплаты.

В России страховые пенсии ежегодно индексируются. С 2026 года планируется двухэтапная индексация: 1 февраля и 1 апреля, исходя из роста потребительских цен и доходов бюджета Соцфонда.