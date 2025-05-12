На международной выставке Saudi Food Show участвуют петербургские производители

Петербургские производители продуктов питания демонстрируют свою продукцию на Saudi Food Show 2025 в Эр-Рияде.

По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, который написал об этом мероприятии в своем Telegram-канале, на выставке представлены разнообразные продукты: от кондитерских изделий и шоколада до пельменей и органических напитков, а также оборудование для сушки.

На коллективном стенде Санкт-Петербурга свои товары представляют Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской, «Бакунин Ботаникалс», «Фабрика Счастья» и другие известные компании.

Поляков подчеркнул, что участие в международных выставках — важная форма поддержки для петербургских экспортеров продуктов питания, и эта возможность предоставляется бесплатно.

Вице-губернатор также отметил значительный рост товарооборота между Санкт-Петербургом и Саудовской Аравией в 2024 году: объем взаимной торговли увеличился в 5 раз, а экспорт продукции агропромышленного комплекса превысил 1,5 млн долларов.