Вторник, 13 мая 2025
$80.89 €90.11 ¥11.18
13.4 C
Санкт-Петербург
Город

Колесов рассказал об аномальности майских холодов в Петербурге

Даниил Александров
blank
Фото: Baltphoto

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов объяснил причины майского похолодания, проанализировав данные за последние десятилетия.

Синоптик в своем Telegram-канале собрал метеограмму для Санкт-Петербурга метеорологических параметров в первой декаде мая за последние десять лет. Текущая температура +6,3 градуса в первой декаде мая не является аномальной для Северной столицы.

По его словам, за последние 10 лет в этот период трижды фиксировались осадки в виде снега — в 2017, 2021 и 2024 годах. Он подчеркнул, что в прошлом году начало мая было даже холоднее, когда температура составляла +6 градусов против нынешних +6,3 градуса.

Колесов указал, что в 1918 году в это время температура опускалась до +1,7 градуса, а в 1930-х годах первая декада мая регулярно не достигала уровня +6 градусов.

Похожие похолодания наблюдались в 1970-х годах, а также в 1995 и 1999 годах, когда столбики термометров показывали +3 градуса, подытожил синоптик.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Россиянам объяснили, как увеличить размер пенсии

Размер страховой пенсии по старости в России зависит от нескольких факторов, включая трудовой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). По словам депутата Госдумы России Светланы Бессараб, ключевым моментом является работа «в белую», поскольку только так можно накапливать ИПК. Важно не скрывать доходы от государства, так как это напрямую влияет на размер будущей пенсии, пишет «Парламентская газета». Самозанятым гражданам необходимо заключать договор с Социальным фондом о добровольных взносах, чтобы обеспечить себе необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии. В противном случае можно рассчитывать только на социальную пенсию, которая значительно меньше. Кроме того, говорит депутат, существуют способы увеличить размер пенсии. Один из них — формирование добровольных пенсионных накоплений с софинансированием от государства и работодателей. Еще один вариант — продолжение работы после достижения пенсионного возраста,...
Читать далее
Новости

Петербуржец пожаловался на рекламу алкоголя в клипе Егора Крида

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в связи с жалобой жителя города на клип Егора Крида и Toxis, усмотрев в нем признаки нарушения закона о рекламе. Внимание УФАС привлекло наличие в клипе демонстрации алкоголя без соответствующей пометки о рекламе и предупреждения о вреде употребления спиртными напитками. Кроме того, в ролике использованы бранные слова, а размещен он в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Согласно законодательству, реклама алкогольной продукции не должна размещаться в интернете и использовать образы людей. Реклама в интернете должна быть помечена как таковая и содержать предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Использование нецензурной лексики в рекламе также запрещено. В связи с этим УФАС возбудило дело по факту нарушения ряда статей закона о рекламе в отношении музыкантов, производителя виски...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп смерть дети полиция зенит суд погода авария мигранты петербург владимир путин приморский район статистика пулково животные общество выборгский район деньги продукты стрельба задержание штрафы кад выставка экономика безопасность пенсии отдых тарифы великая отечественная война налоги пенсионерка автомобили опрос выплаты жалоба реклама гати актер авито петергоф концерт Александр Колесов михаил мишустин

Новости дня

Новости

Петербург вошел в рейтинг популярных летних направлений в России

Афиша

Какие выставки пройдут в Петербурге с 19 по 25 мая

Новости

Росстандарт начнет внеплановые проверки китайских брендов грузовиков

Город

В четверг несколько улиц Петербурга перекроют из-за ремонтных работ

Новости

В Эрмитажном театре состоялся концерт «Искусство под обстрелами» ко Дню Победы

Новости

Около 43% петербуржцев определились с профессией к выпускному

Новости

Стоимость пенсионного балла может вырасти до 160 рублей в 2026 году

Новости

В Петербурге увеличат сумму штрафов за безбилетный проезд

Новости

В Петербурге задержали трех подозреваемых в организации фиктивных браков

Город

Бельский предложил легализовать конные туристические маршруты в Петербурге

Новости

Электрички включают в транспортную сеть Петербурга

Культура

Путин поручил включить цирки в программу «Пушкинская карта»

Новости

Биометрическая идентификация может прийти в ночные клубы

Новости

Полицейские задержали двух зацеперов на поезде «Москва — Петербург»

Вне СПб

Суд Парижа вынесет решение по делу актера Депардье о домогательствах

Новости

Летом для жителей Петербурга станут доступны прямые рейсы во Владивосток

Новости

За сутки полицейские задержали стрелков в Приморском и Выборгском районах

Новости

Злоумышленник похитил бронзовый барельеф с надгробия в Парголово

Новости

Утром во вторник «Аэрофлот» отменил вылет 15 рейсов из Пулково

Афиша

В июне откроется выставочный проект «Петергоф. Подвиг возрождения»

Новости

Россиянам предложили платить за «бдительность» в отношении нарушений мигрантов

Новости

Слова принца Гарри о родственниках Маркл ухудшили семейный конфликт

Культура

Илья Резник назвал себя консерватором в вопросе применения ИИ в творчестве

Новости

Компенсацию в 440 тысяч рублей получит петербуржец за ДТП с участием грузовика

Культура

В возрасте 95 лет ушла из жизни вдова Гайдая актриса Гребешкова

Новости

На международной выставке Saudi Food Show участвуют петербургские производители

Новости

Россиянам объяснили, как увеличить размер пенсии

Новости

Школьники познакомились с онлайн-тренажером от Авито на очном «Уроке цифры»

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb