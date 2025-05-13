Колесов рассказал об аномальности майских холодов в Петербурге

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов объяснил причины майского похолодания, проанализировав данные за последние десятилетия.

Синоптик в своем Telegram-канале собрал метеограмму для Санкт-Петербурга метеорологических параметров в первой декаде мая за последние десять лет. Текущая температура +6,3 градуса в первой декаде мая не является аномальной для Северной столицы.

По его словам, за последние 10 лет в этот период трижды фиксировались осадки в виде снега — в 2017, 2021 и 2024 годах. Он подчеркнул, что в прошлом году начало мая было даже холоднее, когда температура составляла +6 градусов против нынешних +6,3 градуса.

Колесов указал, что в 1918 году в это время температура опускалась до +1,7 градуса, а в 1930-х годах первая декада мая регулярно не достигала уровня +6 градусов.

Похожие похолодания наблюдались в 1970-х годах, а также в 1995 и 1999 годах, когда столбики термометров показывали +3 градуса, подытожил синоптик.