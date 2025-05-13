Росстандарт начнет внеплановые проверки китайских брендов грузовиков

Росстандарт инициировал внеочередные инспекции как минимум трех китайских производителей коммерческого транспорта. Впервые контрольные мероприятия затронут марки Sitrak и FAW, тогда как для Shacman подобные проверки стали уже регулярной практикой.

Как сообщает «110km.ru», Росстандарт и ФГУП «Нами» проводят выездной контроль в рамках федерального надзора за соответствием транспортных средств и их компонентов техническим требованиям. Мероприятие включает визуальный осмотр и опрос, сбор письменных пояснений, отбор проб и инструментальные замеры, а также лабораторные испытания и экспертизы.

На 13 мая запланирована проверка технической документации.