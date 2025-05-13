Диетолог Соломатина рассказала о пользе подсолнечных семечек

В Петербурге эксперты проводят проверку семечек подсолнечника, которые продаются в местных магазинах. Это связано с данными о повышенном уровне кадмия — вредного для здоровья металла, найденного в отдельных партиях продукции. Однако семечки, которые попадают на прилавки после тщательной проверки, – полезны.

В беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» диетолог Елена Соломатина объяснила, что в семечках содержится большое количество клетчатки, которая является пребиотиком, то есть питанием для полезных бактерий. Она пояснила, что в кишечнике сосредоточено 70% иммунной системы, а также отметила, что микробиом напрямую влияет на желания, настроение и активность человека.

Для восстановления баланса, поддержания нервной и сердечно-сосудистой систем, по ее словам, необходима клетчатка, а семечки как раз служат ее хорошим источником.

Соломатина также отметила, что в подсолнечных семечках много витамина Е, который называют витамином красоты. Этот антиоксидант защищает клетки от разрушения, в том числе белки и жиры.

Кроме того, она подчеркнула, что витамин Е помогает бороться с недостатком кислорода, поэтому он особенно полезен для сердечно-сосудистой системы и людей с бронхолегочными заболеваниями. Также, по ее мнению, этот витамин важен для репродуктивной функции.

Диетолог упомянула, что в семечках содержатся растительный белок и полиненасыщенные жирные кислоты, в частности Омега-6. Она пояснила, что эта кислота регулирует уровень воспаления и поддерживает иммунитет, но должна быть сбалансирована с Омега-3 для правильного функционирования.

Соломатина предупредила, что увлекаться семечками не стоит, так как они очень калорийны, и это тоже важно учитывать.