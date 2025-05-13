Цекало с супругой появились в России после жизни в США

Продюсер и шоумен Александр Цекало вернулся в Россию. Его вместе с супругой, моделью и актрисой Дариной Эрвин, заметили на церемонии вручения XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

С 2019 года Цекало проживает в США. В Америке продюсер продолжил заниматься профессиональной деятельностью, реализуя различные творческие проекты, сообщает Telegram-канал «Хуже не скажешь».

Во вторник пару заметили на церемонии вручения XII Премии АПКиТ, проходившей в конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве. Сам продюсер в числе номинантов не значился, а его супруга обратила на себя внимание заметной переменой во внешности.

Напомним, что в 2019 году продюсер женился на художнице и вместе с ней перебрался за океан. Их свадьба состоялась в Беверли-Хиллз, после чего пара практически исчезла из публичного поля. Цекало не вел соцсети, а редкие детали их жизни появлялись лишь в аккаунтах его жены.