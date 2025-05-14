В Госдуме предложили закупать картофель у подсобных хозяйств для снижения цен

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил возобновить практику централизованных государственных закупок сельхозпродукции у мелких фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. По его мнению, такая мера поможет обеспечить рынок доступными овощами, фруктами и ягодами, в частности картофелем.

В беседе с «360.ru» Миронов заявил, что такая мера вынудит крупных производителей снижать цены. Это устранит ситуацию с «золотой» картошкой и необходимостью импортировать «второй хлеб». Политик выразил уверенность, что это позволит и гражданам, и самому министру начать нормально питаться.

Миронов отметил, что личные подсобные хозяйства производят до 50% всего картофеля, однако выращенная продукция часто пропадает в амбарах из-за отсутствия системы закупок. Он подчеркнул, что при этом государство продолжает делать ставку на крупные агрохолдинги, которые, пользуясь этим положением, искусственно завышают цены и создают дефицит на рынке.