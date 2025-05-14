В Петербурге выросло число поездок на общественном транспорте

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил отчет о деятельности городского правительства в 2024 году и обозначил планы развития транспортной инфраструктуры.

По его данным, жители и гости города совершили более 1.7 млрд поездок на общественном транспорте — это на 110 млн больше, чем в предыдущем году. Государственные предприятия обеспечили треть всех перевозок.

Беглов сообщил, что в минувшем году построено 12 сложных объектов транспортной сети протяженностью 22 км. Продолжаются работы над Южной широтной магистралью и трассой М-32. Начата реконструкция Цимбалинского путепровода.

Особое внимание уделено проекту скоростного трамвая по маршруту «Купчино – Шушары – Славянка». О готовности запустить движение на этом участке в 2025 году ранее говорил вице-губернатор Кирилл Поляков. Этот проект реализуется при участии частных инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.

Строители используют уникальные технологии, позволяющие возводить трамвайные эстакады в условиях плотной городской застройки без остановки движения. В 2025 году на участке от Купчино до Шушар начнут курсировать новые низкопольные вагоны челночного типа «Невский».

Также продолжается обновление автопарка. На линию вышли 547 новых автобусов. Санкт-Петербург занимает первое место в стране по внедрению троллейбусов с автономным ходом — в городе уже эксплуатируется 289 таких единиц техники.

Планируется запуск первой очереди парка электробусов. Сейчас в пригородном сообщении действует плотное расписание на пяти маршрутах в часы пик, два из которых появились в 2024 году. За год на этих направлениях зафиксировано 33 млн поездок.

Как отметил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, к концу 2025 года начнется эксплуатация пятисекционных трамваев на загруженных маршрутах. Город также получит 16 односекционных «умных» трамваев «Львенок» с системой безопасности на основе искусственного интеллекта.

В этом же году ожидается запуск нового электропоезда «Финист» на пригородных направлениях Петербурга и Ленинградской области. Он станет отечественной заменой электричкам «Ласточка» и сможет развивать скорость до 160 км/ч.