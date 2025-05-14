Отремонтированный сквер Гамзатова в Петербурге за год пришел в упадок

На благоустройство сквера Расула Гамзатова в Калининском районе Санкт-Петербурга потратили 163 миллиона рублей. На данный момент объект на улице Руставели выглядит неухоженным.

В 2023–2024 годах в сквере провели работы по благоустройству. Рабочие обновили дорожки, установили освещение, сделали парковки, две детские площадки и канатную конструкцию. Также там высадили 248 деревьев и более шести тысяч кустарников. На эти цели из бюджета Петербурга выделили 163 миллиона рублей.

До реконструкции у сквера не было названия. В честь 100-летия Расула Гамзатова ему присвоили имя дагестанского поэта. После благоустройства в сквере установили бронзовую композицию «Журавли», посвященную творчеству писателя. В 2024 году сквер получил Гран-при на конкурсе ландшафтной архитектуры в Москве.

Однако на данный момент парк находится в упадке. Дорожки подтоплены, ограждения сломаны, растения засыхают. Некоторые металлические конструкции покрылись ржавчиной, другие — частично разрушены, сообщает Мойка78.

Отметим, что это не единственный пример, когда недавно обновленная зона отдыха быстро приходит в упадок. Аналогичная проблема возникла в парке Авиаторов в Московском районе. Несмотря на то что на его реконструкцию было выделено почти 900 миллионов рублей, уже осенью 2023 года и весной 2024 года территория оказалась затопленной.