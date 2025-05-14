«Положительно отмечу решение иностранных делегаций прибыть в Москву на празднование Великой Победы, несмотря на угрозы со стороны киевского режима. Это решение подчеркивает, что международное сообщество ценит историческую память и готово противостоять попыткам запугивания и дестабилизации.

Иностранная общественность должна однозначно осудить беспрецедентные атаки Украины, которые направлены на подрыв мирного празднования и оскорбление памяти тех, кто отдал жизнь за свободу. Важно, чтобы как можно больше стран объединились в осуждении агрессии и поддержали Россию в ее праве отмечать этот священный день.

Что касается действий киевского режима, они явно указывают на отсутствие самостоятельности в принятии решений. Мы видим, что Украина выполняет указания своих европейских кураторов, что ставит под сомнение ее суверенитет».