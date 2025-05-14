В Петербурге определили приоритеты развития через мегапроекты

Власти Санкт-Петербурга делают ставку на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, экологичный транспорт и рост промышленного сектора.

Как отметил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, ключевым направлением развития Петербурга остаются мегапроекты, которые закладывают основу для долгосрочного роста. Один из таких проектов — высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Ее реализация окажет значительный мультипликативный эффект на экономику не только города, но и всей страны. На софинансирование этого проекта уже направлено 30 миллиардов рублей.

Еще один важный приоритет для Петербурга является развитие комфортного и экологичного общественного транспорта. В 2024 году город продолжил масштабное обновление парка. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» получил свыше 500 новых автобусов.

Также Поляков в своем Telegram-канале рассказал, что Северная столица укрепляет статус одного из ведущих промышленных и технологических центров России. Местные предприятия активно замещают импортную продукцию, осваивают новые рынки и увеличивают инвестиции в развитие.

В 2024 году объем вложений в обрабатывающие производства достиг 137,6 миллиарда рублей, что на 20% превышает показатели позапрошлого года. Это стало возможным благодаря системной поддержке промышленности и бизнеса со стороны городских властей, заключил вице-губернатор.