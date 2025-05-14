Бизнес-блогер Гусейн Гасанов заочно арестован по делу об отмывании денег

Московский суд заочно арестовал популярного видеоблогера и предпринимателя Гусейна Гасанова по обвинению в легализации преступных доходов.

Чертановский районный суд избрал в отношении уроженца Санкт-Петербурга меру пресечения в виде заключения под стражу. По этой статье в России блогеру грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент защита контмейкера обжаловала решение об аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Блогер объявлен в федеральный розыск, хотя конкретная статья, по которой его разыскивают, в официальной базе розыска МВД не указана.

Отметим, что предприниматель известный своими онлайн-курсами по бизнесу и ресторанными проектами, в настоящее время находится за пределами России.

Напомним, что в июне 2024 года ФНС подала в суд на бизнесмена из-за долгов на сумму около 145 миллионов рублей. После чего ведомство заблокировало счета его компаний, занимающихся ресторанным бизнесом и доставкой еды.