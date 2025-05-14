Мигранты смогут работать в соседних регионах по одному патенту

На пленарном заседании депутаты Государственной думы приняли в первом чтении новый законопроект. Документ позволяет иностранным работникам использовать один патент для работы в Петербурге и Ленинградской области.

Теперь мигранты с патентом, который был получен в Петербурге или Москве, теперь могут искать работу в соседних регионах. Работодатели получат право нанимать таких специалистов без оформления дополнительных разрешений, сообщает ТАСС.

Однако для реализации этой нормы между регионами должно быть заключено специальное соглашение. Подписание таких договоров будет входить в полномочия глав Петербурга и Ленобласти, а также Москвы и Подмосковья.

При этом законопроект сохраняет меры контроля за трудовой миграцией. Если мигрант работает на территории двух субъектов, работодатель обязан уведомить об этом территориальный орган МВД.