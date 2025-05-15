Юрист Стрежнева назвала законные причины выселения соседа из коммуналки

Нередко люди оказываются в непростой ситуации, когда рядом проживает неприятный сосед. Юрист Стрежнева рассказала, существуют ли законные способы выселить такого человека.

В беседе с RuNews24.ru Стрежнева пояснила, что до выселения наймодатель обязан предупредить нанимателя об устранении нарушений. И только если предупреждение будет проигнорировано, наниматель или другие заинтересованные лица смогут обратиться в суд с требованием о выселении.

Она пояснила, что согласно ч. 1 ст. 91 Жилищного кодекса возможно выселение жильцов без предоставления альтернативного жилья, если помещение используется не по назначению, при систематическом нарушении прав соседей, а также в случаях умышленного разрушения жилья.