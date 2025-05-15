Для предпринимателей в IT-сфере запустят программу акселерации в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков анонсировал запуск новой программы акселерации, направленной на поддержку малого и среднего IT-бизнеса.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам вице-губернатора, Центр поддержки экспорта с июня по август проведет серию обучающих мероприятий, посвященных внешнеэкономической деятельности и экспорту IT-технологий.

Как отметил политик, в рамках программы участники разработают проекты по выходу на международные рынки, лучшие из которых будут представлены на бизнес-миссии в Индии.

Кирилл Поляков призвал петербургские IT-компании воспользоваться этой возможностью для масштабирования бизнеса. Развитие IT-сектора является одним из приоритетных направлений для города, заключил он.

Ранее вице-губернатор рассказал о том, как петербургские производители продуктов питания участвуют в международной выставке Saudi Food Show 2025, проходящей в Эр-Рияде