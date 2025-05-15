Маткапитал в Петербурге теперь можно использовать на подключение инженерии

В Смольном подписан закон, расширяющий возможности использования материнского капитала в Санкт-Петербурге.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга закон вносит изменения в региональный закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге».

Теперь средства материнского капитала можно использовать для подключения садового или жилого дома, расположенного в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, к сетям электро-, водоснабжения и водоотведения. Материнский капитал можно направлять на эти цели как полностью, так и частично.

Напомним, что с 1 февраля 2025 года размер материального капитала на первого рожденного или усыновленного ребенка составил свыше 690 тысяч рублей. Индексация данного пособия происходит ежегодно.