Трех водителей с поддельными документами задержали в мае сотрудники ГАИ

С начала мая Госавтоинспекция в задержала трех водителей в Санкт-Петербурге, предъявивших поддельные документы.

Как сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 3 и 4 мая в Калининском и Петроградском районах были остановлены водители автомобилей Mitsubishi и Geely, водительские удостоверения которых вызвали сомнения в подлинности.

Сообщается, что 12 мая в Пушкинском районе аналогичная ситуация произошла с водителем электровелосипеда (мощностью более 4 кВт).

Экспертиза подтвердила, что документы являются поддельными. Возбуждены уголовные дела по соответствующей статье. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция устанавливает каналы приобретения поддельных документов.

Госавтоинспекция напоминает, что использование и изготовление поддельных документов влечет за собой уголовную ответственность.