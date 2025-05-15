Свыше 1,3 тысяч петербуржцев обратились за медпомощью в связи с укусами клещей

За вторую неделю мая в медицинские учреждения обратились 1315 жителей Санкт-Петербурга с жалобами на укусы клещей, среди которых 306 детей.

При этом наибольшее число обращений зарегистрировано в Пушкинском, Курортном и Приморском районах. В черте города зафиксировано 174 случая укусов. Выявлено 8 случаев клещевого боррелиоза, включая 4 у детей.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, лабораторные исследования клещей показали зараженность вирусом клещевого энцефалита (КВЭ) в 2 из 743 проб, иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в 186 из 744, моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ) в 16 из 740 и гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ) в 3 из 740 проб.

В ведомстве отметили, что вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 2328 человек, из них 1852 ребенка.