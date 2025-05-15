В работе Рунета наблюдаются сбои

В Рунете наблюдаются сбои в работе различных онлайн-сервисов, о чем сообщают пользователи.

Согласно данным с сервиса сбой.рф, проблемы затронули социальную сеть «ВКонтакте», приложения банков и мобильных операторов.

В частности, зафиксированы жалобы на работу мобильного оператора МТС и видеохостинга YouTube, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

Сервис downdetector также отмечает увеличение числа сообщений о сбоях в работе ВТБ, в основном связанных с сайтом и мобильным приложением банка.

Кроме того, пользователи сообщают о проблемах с «Яндексом», «Ростелекомом», СДЭК, «Альфа-банком», Сбербанком, «Кинопоиском», Google, порталом госуслуг, OZON и HeadHunter.

Роскомнадзор, а также компании Мегафон, МТС, Билайн и Tele2 пока никак не комментировали сложившуюся ситуацию, хотя соответствующие запросы им были направлены.