Свыше 1 млн нарушений скоростного режима зафиксировано в Петербурге за 2025 год

В первом квартале 2025 года камеры фото- и видеофиксации в Санкт-Петербурге зафиксировали свыше 1 млн случаев превышения скорости.

Эти данные получены с комплексов, которые теперь находятся на балансе СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», подведомственного Комитету по транспорту.

В распоряжении учреждения находится 1508 стационарных камер, установленных по 930 адресам, а также 46 передвижных комплексов фото-видеофиксации, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Помимо превышения скорости камеры также фиксируют нарушения правил использования ремней безопасности, движение грузовиков далее второй полосы, проезд на красный сигнал светофора, а также пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, отметили в ведомстве.

Информация о зафиксированных нарушениях оперативно передается в систему СПО «Паутина», где выносятся постановления. После этого уведомления о штрафах направляются автомобилистам либо в электронном виде через портал госуслуг, либо в бумажном виде посредством почтовой связи, заключили в Комтрансе.

Отмети, что Комитет по транспорту Санкт-Петербурга также выступает за то, чтобы контролировать и регулировать сферу кикшеринга.

Глава ведомства Валентин Енокаев считает, что для обеспечения безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо регулировать не сами СИМ, а кикшеринг в целом.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются пользователи СИМ, — это переход дороги в неположенном месте, в том числе на пешеходных переходах.

Чтобы частично решить проблему использования кикшеринговых самокатов несовершеннолетними, можно ужесточить правила регистрации. Это может включать в себя проверку через банковские приложения или портал госуслуг, обязательное страхование, блокировку нарушителей и другие меры.

Енокаев предлагал передать контроль за соблюдением правил использования СИМ городским властям.