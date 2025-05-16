Принца Гарри и его супругу могут лишить титулов по решению Карла III

В британском обществе растет недовольство принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, и король Карл III может лишить их титулов, считает эксперт.

После отказа от королевских обязанностей в 2020 году, Сассекские заявляли о стремлении к финансовой независимости и новым бизнес-проектам.

Однако, вместо того чтобы двигаться вперед, они продолжали рассказывать о негативном опыте жизни во дворце, что вызывало раздражение у королевской семьи.

Недавний эпизод в программе Меган на Netflix, где она попросила подругу не называть ее Маркл, а напомнила о титуле Сассекской, вызвал недовольство в Британии. Многие сочли это лицемерием, учитывая предыдущие заявления об устаревшем институте монархии.

Как заявил королевский эксперт Эндрю Уилсон Daily Mail, общественное мнение склоняется к лишению Сассекских титулов. По его мнению, Карл III осознает нестабильное положение монархии и не может игнорировать мнение британцев, особенно учитывая, что Гарри и Меган сами обостряют ситуацию своими действиями. Эксперт считает, что король может быть вынужден пойти на этот шаг.