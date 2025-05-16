Новые инвесторы планируют выделить свыше 8 млрд рублей на новые проекты в ОЭЗ

В Санкт-Петербурге состоялось заседание экспертного совета ОЭЗ, на котором одобрили пять новых инвестиционных проектов для размещения на площадке «Новоорловская». Также были рассмотрены корректировки действующих проектов пяти резидентов. Общий объем инвестиций новых компаний составил 8,8 млрд рублей, а действующих резидентов — 48,7 млрд рублей.

Это значительно превышает показатели предыдущего года, когда инвестиции достигли 21,2 млрд рублей, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург» .

Среди новых резидентов: производитель инновационной аппаратуры «ВНИИР — Прогресс СПб», компания «Национальные системы охлаждения», разработчик оборудования «БРОМО», компания «Квантрум», специализирующаяся на источниках энергии, и «МЕДИТЕК «Знамя Труда», которая будет производить оборудование для утилизации медицинских отходов.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, курирующий промышленность города, подчеркнул важность привлечения новых инвесторов, которые займут освободившиеся участки на площадке «Новоорловская».