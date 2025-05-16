Самовывоз с онлайн-оплатой заработал для пользователей Авито

Новая опция пока заработала в пилотном режиме, но сразу во всех регионах страны. Она дает возможность пользователям платить с карты при передаче товара путем личного контакта. При этом в Авито отмечают, что вопросы безопасности для продавцов и покупателей проработаны специалистами компании также тщательно, как и при других способах передачи товара.

Особенно удобно, считают в компании, будет тем, кто приобретает что-либо объемное. Дело в том, что крупногабаритные посылки не всегда можно переправить через логистов-партнеров Авито. При этом, оформив самовывоз, оплатить товар можно будет как удобно: картой онлайн, через систему быстрых платежей или кредитной картой. Аналитики Авито отмечают, что подобный инструмент пользователи ждали.

«Значительное число продавцов и покупателей предпочитают совершать сделки именно через Авито Доставку. Помимо уже ставшего привычным и удобным для многих клиентов пользовательского пути, мы предлагаем новый, но с такой же защитой сделки на всех ее этапах», — отметила Мария Осипова, директор по транзакционным продуктам вертикали Авито Товары.

По ее словам число онлайн-покупателей, использующих функцию Авито Доставка последнее время неуклонно растет.