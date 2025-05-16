В «Ночь музеев» петербургские фонтаны будут работать круглые сутки

В рамках акции «Ночь музеев», которая пройдет в Санкт-Петербурге с 17 на 18 мая, фонтаны в историческом центре города будут работать круглосуточно.

Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщила, что водные объекты, расположенные у Эрмитажа, Адмиралтейства, на Манежной и Казанской площадях, а также фонтан «Шар» на Невском проспекте, будут радовать жителей и гостей города.

Отмечается, что в «Ночи музеев — 2025» примут участие 140 культурных учреждений, включая музеи, галереи и библиотеки.

Тема акции в этом году — «Герои». Впервые в мероприятии примут участие служебные собаки Северо-Западного округа Росгвардии. Их показательные выступления пройдут в Центральном музее связи имени А.С. Попова, где кинологи продемонстрируют умения собак в поиске взрывчатых веществ и задержании преступников.