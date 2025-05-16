На территории Обуховского завода заложили камень будущей часовни

На территории Обуховского завода в Петербурге состоялась закладка камня в основание будущей часовни имени Архистратига Михаила.

Этот небесный покровитель особо почитается среди военнослужащих и тех, кто стоит на защите страны, объяснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

Место для строительства часовни выбрано не случайно. Ранее на этом участке располагался храм Святого Апостола Павла, который был семейной церковью Романовых. Возведение часовни станет символом восстановления исторической справедливости, заметил чиновник.

Помимо этого события Поляков от имени губернатора Санкт-Петербурга поздравил коллектив Обуховского завода с его 162-летием. Он также возложил цветы к памятнику Павла Матвеевича Обухова, выдающемуся ученому, инженеру и основателю завода.

Последний внес огромный вклад в развитие российской промышленности, разработав способ производства высококачественной стали, используемой для изготовления оружия. Благодаря его изобретениям Россия стала одной из ведущих военных держав, заключил вице-губернатор.