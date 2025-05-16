Сестра Меладзе продала долю в лейбле за 120 млн рублей

Лиана Меладзе, сестра Валерия и Константина, продала свою 12-процентную долю в российском лейбле «Первое музыкальное издательство» за 120 млн рублей.

Как сообщает «Инфо24», девушка была совладелицей лейбла с 2023 года. В том же году его оборот достиг 1,7 млрд рублей. В 2024-м выручка превысила 2,6 млрд рублей. Эти два года стали рекордными для «Первого музыкального издательства».

Продажная доля Лианы перешла экс-директору лейбла Максиму Дмитриеву, который основал компанию больше 20 лет назад и руководил ею до 2016-го. Позже он возглавил Российское авторское общество, покинув пост директора из-за конфликта интересов, но сохранив долю в бизнесе. Теперь Дмитриеву принадлежит 60% лейбла.