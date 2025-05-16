Проверка воздуха после пожара на Московском шоссе не выявила отклонений

После возгорания ангара на Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга специалисты Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии провели исследование атмосферного воздуха в ближайшей жилой застройке. Он оказался в пределах допустимых норм.

Отбор проб проводился с учетом направления ветра, на расстоянии 150 метров от места пожара, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В атмосферном воздухе определялось содержание веществ, характерных для пожаров, включая взвешенные частицы, сажу, оксиды азота, фтороводород, фенол, формальдегид, аммиак, гидрохлорид, оксид углерода, ацетон, бензол, толуол, этилбензол, ксилол, сероводород, диоксид серы и смеси углеводородов.

Результаты лабораторных исследований, проведенных 16 мая 2025 года, показали, что концентрации всех загрязняющих веществ не превышают допустимые гигиенические нормативы.

Ситуация остается под контролем Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.