Свыше 2,7 тысяч раз петербуржцы интересовались вопросами о клещевом энцефалите

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подвело итоги работы «горячей линии» по профилактике клещевого энцефалита, проходившей с 28 апреля по 11 мая 2025 года. За 2 недели поступило 2 763 звонка от жителей Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наиболее часто задаваемые вопросы касались действий после укуса клеща, вакцинации (плановой и экстренной), диагностики и лечения, неспецифической профилактики (репелленты, правила поведения в лесу), обработки территорий и эпидемиологической ситуации (заболеваемость, эндемичные зоны).

Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии предоставили подробные ответы на все обращения. Информирование населения продолжается, а актуальные данные по клещевым инфекциям еженедельно публикуются на сайте ведомства.

Роспотребнадзор призывает граждан быть осторожными и соблюдать меры профилактики от клещевого энцефалита.