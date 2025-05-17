За день пенсионеры Петербурга потеряли 6 млн рублей из-за действий мошенников

Два пенсионера из Санкт-Петербурга потеряли в общей сложности 6 миллионов рублей из-за телефонных мошенников.

Около десяти утра 16 мая в полицию обратился 83-летний житель Белградской улицы. По словам пенсионера, с 16 апреля по 7 мая ему на телефон поступил звонок от неизвестного.

В разговоре мошенник сообщил жертве о том, что ему положен подарок на майские праздники от администрации Фрунзенского района. Однако для получения подарка пенсионеру нужно было назвать злоумышленнику свои паспортные данные.

Как стало известно Gazeta.SPb, на Белградской улице 7 мая заявитель передал курьеру 3 миллиона рублей.

После заявления пенсионера правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также в этот день сотрудники полиции получили еще одно обращение от 87-летнего жителя Северной столицы. Пожилой метеоролог сообщил правоохранителям о том, что с 5 по 15 мая на его мобильный телефон поступали звонки от неизвестных.

Мошенники выдавали себя за сотрудников ФСБ. Злоумышленники убедили жертву в том, что с его счета происходит финансирование террористов. Для спасения сбережений пенсионеру предложили перевести деньги на «безопасный счет».

В результате действий злоумышленников пожилой житель Петербурга лишился 3 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».