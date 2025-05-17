За сутки на дорогах Петербурга пострадали четыре ребенка

За последние сутки в Петербурге зафиксировано четыре ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов.

Вечером 16 мая на 15-ой линии Васильевского Острова неизвестный сбил несовершеннолетнего велосипедиста. По словам свидетелей, злоумышленник передвигался на электро-велосипеде.

Пострадавший шестилетний ребенок находился в сопровождении дедушки. После столкновения неизвестный скрылся с места инцидента.

В результате аварии воспитанник детского сада с сотрясением мозга, ушибом живота, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в одну из городских больниц

В тот же день около 18:30 в Сестрорецке 63-летний водитель Mercedes GL 320 выехал на встречную полосу и совершил наезд на пятилетнего мальчика, переходившего дорогу с отцом. Пострадавший с подозрением на перелом скуловой кости госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Правоохранители выяснили, что водитель немецкой иномарки ранее привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Около четырех часов дня на Московском проспекте 47-летний водитель Opel, проигнорировав красный сигнал светофора, сбил восьмилетнюю девочку.

Как стало известно Gazeta.SPb, в момент ДТП пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу. Школьница с сотрясением мозга доставлена в одну из больниц Санкт-Петербурга.

За последний год водитель дважды попадал в поле зрения правоохранителей за превышение скорости.

Вечером 15 мая в Шушарах 37-летний водитель Geely Coolray совершил наезд на четырехлетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате. Ребенок с черепно-мозговой травмой и переломом затылочной кости госпитализирован в тяжелом состоянии.

За 2025 год водитель 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.